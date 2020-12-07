السلطات تهدم محال تصليح السيارات في كركوك قرب مرآب الشمال وسط احتجاج أصحابها | فيديو

2020/12/07 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب العشرات من أصحاب المحلات في أحد شوارع كركوك عن غضبهم تجاه قرار سلطات المحافظة بهدم محلات عملهم.

وتجمع أصحاب ورش تصليح السيارات في الشارع المؤدي الى مرآب الشمال بمنطقة الشورجة الواقعة شمالي المحافظة، للتعبير عن احتجاجهم ضد تنفيذ قرار إزالة محال عملهم، مما أدى الى قطع الطريق الرئيس المؤدي الى المرآب، في حين واصلت الآليات التي استقدمتها الجهات المعنية عملية الهدم من دون الالتفات الى مطالبات المحتجين.

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