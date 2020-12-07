ثاني ارتفاع خلال اليوم .. الدولار يقفز بعد تصريحات لمسؤولين

2020/12/07 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق

البورصة الرئيسية، مساء اليوم الاثنين

(7 كانون الاول 2020).

واغلقت أسعار بورصة الكفاح 126.850 ديناراً

مقابل 100 دولار أميركي، بعد أن سجلت

اسعار الصرف صباح هذا اليوم ف

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