2020/12/07 | 18:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن مصرف الرشيد, اليوم الاثنين, عن منح فائدة بنسبة (٣،٥٪) للمواطنين مقابل ايداع اموالهم لدى المصرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يمنح فوائد بنسبة (3.5٪) شهريا على حسابات التوفير للمواطنين ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يمنح فوائد بنسبة (3.5٪) شهريا على حسابات التوفير للمواطنين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).