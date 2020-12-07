العراق والسعودية يتفقان على تنفيذ مشروعين في الديوانية والأنبار

2020/12/07 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية العراقية- السعودية التي شهدتها بغداد اليوم..توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتنفيذ عدد من المشاريع في مجالات مختلفة——-ترأس السيد وزير التخطيط، الأستاذ الدكتور خالد بتال النجم، ، اعمال اللجنة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والإغاثة، ضمن اعمال المجلس التنسيقي العراقي- السعودي المشترك، الذي بدا أعماله، اليوم الاثنين في بغداد، بحضور وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير التجارة، ماجد القصبي.وفي مستهل الجلسة التي حضرها عدد من السادة الوزراء وممثلي الجهات ذات العلاقة، رحب السيد الوزير بالوفد الضيف، مثمنا مستوى التعاون وما وصلت اليه العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في مختلف المجالات.وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها، اتفاقية حماية الاستثمارات بين العراق والمملكة العربية السعودية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتوفرة في العراق، وإمكانية دخول الشركات السعودية للاستثمار في العراق.كما ناقش الجانبان، تفاصيل المشاريع التي سيتم تمويلها من القرض السعودي.الى ذلك شهد اللقاء توقيع اتفاقية إنشاء صوامع غلال في محافظة الديوانية بمبلغ 25 مليون دولار.لدعم القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل، بالإضافة الى توقيع اتفاقية إنشاء مستشفى الصقلاوية بقيمة 15 مليون دولار .لتقديم الخدمات الطبية والصحية لابناء محافظة الانبار.كما وقّع الطرفان محضري اللجنة الإسلامية والثقافية و الدورة الرابعة للمجلس التنسيقي العراقي- السعودي المشترك——اعلام وزارة التخطيط٧-١٢-٢٠٢٠

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