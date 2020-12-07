الكاظمي يستقبل الوفد الاقتصادي السعودي ويدعو لتسريع الخطوات العملية لتوسيع العلاقات

2020/12/07 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، وفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الاستثمار السعودي، السيد خالد بن عبد العزيز الفالح، وأعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الصُعد، فضلاً عن البحث في الخطوات المتخذة للمضي بتعزيز التعاون الاقتصادي.

ونقل الوفد السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الى سيادته، وتأكيد جلالته على أهميّة تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافّة.

ورحّب رئيس مجلس الوزراء بزيادة التبادل التجاري بين البلدين بعد فتح منفذ عرعر الحدودي في الشهر الماضي، كما دعا المجلس التنسيقي الى تسريع الخطوات العملية في توسيع العلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة العربية السعودية.

كما أكّد رئيس الوفد السعودي أن تعزيز التعاون القائم سيمكن البلدين الشقيقين من مواجهة التحديات المشتركة سواء في مجال مواجهة جائحة كورونا، أو في المجالات الاقتصادية التي ستنعكس إيجاباً على رفاه البلدين واستقرارهما، فضلاً عن تعزيز السِلم الإقليمي.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء7-كانون الأول-2020

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