مركز حقوق يدين إغلاق قناة تلفزيونية بالسليمانية ويوجه طلبا عاجلاً لرئيس حكومة كردستان

2020/12/07 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر مركز حقوق لدعم حرية التعبير، الإثنين، 07 كانون الأول، 2020، بيانا يدين فيه الإجراءات التي تقوم بها سلطات إقليم كردستان الخاصة بوضع قيود على عمل وسائل الإعلام رداً على اغلاقها قناة NRT .

وقال المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يدين ما تقوم به سلطات إقليم كردستان من خلال وضع قيود على عمل وسائل الإعلام، آخرها اقتحام قوة أمنية لمقر مؤسسة ناليا للإعلام في السليمانية التي تضم محطات تلفزيونية ومؤسسات إعلامية أخرى بذريعة تنفيذ قرار وزارة الثقافة الكردية القاضي بإغلاق المحطات التلفزيونية عن العمل واعتقال العاملين فيها ومصادرة أجهزة البث ومعدات العمل، على خلفية تغطيتها الاحتجاجات الدائرة هناك وتغطيتها لاحراق المقار الحزبية من قبل المتظاهرين الغاضبين".

واضاف البيان أن "المركز يعد هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير ومخالفاً للدستور العراقي والمواثيق الدولية".

وتابع أنه :"في الوقت الذي يرفض فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير، محاولات التستر على الحقائق الموجودة في الإقليم، فإنه يطالب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، بالتوجيه الفوري بفتح مؤسسة ناليا للإعلام في السليمانية والإفراج عن العاملين بالمؤسسة، ومحاسبة الأشخاص الذين اتخذوا هذا الإجراء لكونه يقيد الحريات ويساهم بسلب حق من حقوق الإنسان المكفول دستوريا والذي أكدت عليه المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والتي نصت على حرية التعبير التي تشمل البحث واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود".

ورأى مركز حقوق لدعم حرية التعبير، بحسب البيان "إجراء شرطة السليمانية بإغلاق مجموعة محطات تلفزيونية هو بمثابة قطع تواصل المواطنين مع ما يدور في العالم الخارجي ويعتبر إجراءً قمعياً لا ينسجم مع النظام الديمقراطي".

وطالب المركز "الرئاسات الثلاث بحماية حرية التعبير، وتوفير مساحة لنقد مؤسسات الدولة وكشف ملفات الفساد، وتوجيه سلطات الاقليم بفتح مؤسسة ناليا للإعلام والإفراج عن العاملين واستعادة أجهزة البث".

ودعا المؤسسات الإعلامية كافة إلى "تسجيل شكاوى لدى السلطات القضائية، فيما يتعهد بتوفير فريق من المحامين والخبراء القضائيين بهذا الشأن".

وفي وقت سابق، قررت وزارة الثقافة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، ايقاف بث قناة (N.R.T) الفضائية لمدة اسبوع لعدم التزامها بتعليمات تنظيم قطاع الاعلام المرئي والمسموع.

وقالت وزارة الثقافة في حكومة اقليم كردستان في امر اداري يحمل توقيع المدير العام للطبع والنشر في وزارة الثقافة، انه "بسبب عدم التزام قناة (N.R.T) الفضائية بالتعليمات الخاصة بتنظيم قطاع الاعلام المرئي والمسموع والتصرفات اللا مسؤولة منها في هذا الوقت قررنا ايقاف بث القناة لمدة أسبوع".

واضافت وزارة الثقافة في الامر الإداري، ان "القناة وبعد تحذريها لعدة مرات كررت الخروقات وخاصة خرق المادة الثالثة من البند الثالث من تعليمات تنظيم تردد سبيس في اقليم كردستان وتعليمات منح اجازات عمل التلفزيونات والاذاعات، مشيرا الى ان قرار الاغلاق جاء بالاعتماد على بنود المادة اعلاه وجميع القوانين المعمول بها في اقليم كردستان".

واشار الامر الاداري الى ان "قرار الاغلاق نفذ من يوم 6/12/2020 ويستمر لغاية يوم السبت المقبل 12/12/2020".

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