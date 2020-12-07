التعليم تعلن دخول 61 جامعة عراقية إلى التصنيف العالمي

2020/12/07 | 18:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن دخول إحدى وستين جامعة عراقية في التصنيف العالي للجامعات (UI Greenmetrics) بنسخته الجديدة للعام 2020. وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الموقع الرسمي للتصنيف (اضغط هنا) اظهر زيادة الجامعات العراقية المتنافسة في هذه النسخة التي سجلت دخول 61 جامعة عراقية …

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