2020/12/07 | 18:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، على ضرورة حماية سيادة العراق، ودعمه في مواصلة جهوده لمكافحة الإرهاب خلال استقباله سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الامن. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن المعتمدين لدى بغداد، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يبحث مع سفراء الدول الكبرى سلسلة ملفات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يبحث مع سفراء الدول الكبرى سلسلة ملفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).