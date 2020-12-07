الداخلية تطلق استمارة إلكترونية لتصحيح أسماء المنتسبين

2020/12/07 | 18:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أطلقت وزارة الداخلية، الاثنين، استمارة الكترونية خاصة بتصحيح أسماء الضباط والمنتسبين وموظفي الوزارة المستمرين بالخدمة. وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “تذليل العقبات ومتابعة احتياجات جميع العاملين في وزارة الداخلية، واجباً علينا، حيث وجهنا مديرية إدارة الموارد البشرية بالقيام بخطوة نوعية وإطلاق استمارة الكترونية خاصة …

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