2020/12/07 | 18:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح الملحقية التجارية السعودية في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح الملحقية التجارية السعودية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).