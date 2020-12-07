القانونية النيابية : مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية لايزال قيد النقاش

2020/12/07 | 18:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت اللجنة القانونية النيابية انها بانتظار تقرير( اللجنة المصغرة المنبثقة عنها ) المكلفة بدراسة مقترح تعديل المادة (٥٧) من قانون الاحوال الشخصية ،وصولا الى صيغة نهائية تكون اساسا للحفاظ على الاطفال من الضياع والتشتت وتحقيق التوازن بين حقوق الطفل وذويه.واشارت اللجنة خلال اجتماعها اليوم ، الى وصول العديد من المناشدات بشأن التعديلات خصوصا منها المتعلقة بفترة حضانة ( المحضون ) ومدة المشاهدة مضيفة" استمعت اللجنة الى اراء فقهاء الشريعة وخبراء القانون لاجل انضاج الافكار المقدمة بشأن التعديلات" .كما ناقشت اللجنة ، قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بالغرامة ، مؤكدة ضرورة ايلاء القانون مساحة اوسع للنقاش والحوار قبل المضي بتشريعه ./انتهى5

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