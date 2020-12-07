الكاظمي يدعو المجلس التنسيقي الى توسيع العلاقات الاقتصادية بين العراق والسعودية

2020/12/07 | 18:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، المجلس التنسيقي الى تسريع الخطوات العملية في توسيع العلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة العربية السعودية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي استقبل، اليوم الإثنين، وفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، وأعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الصُعد، فضلاً عن البحث في الخطوات المتخذة للمضي بتعزيز التعاون الاقتصادي”.

واكد الوفد السعودي بحسب البيان، على “أهميّة تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافّة، كما أكّد على ان تعزيز التعاون القائم سيمكن البلدين الشقيقين من مواجهة التحديات المشتركة سواء في مجال مواجهة جائحة كورونا، أو في المجالات الاقتصادية التي ستنعكس إيجاباً على رفاه البلدين واستقرارهما، فضلاً عن تعزيز السِلم الإقليمي”.

ورحّب الكاظمي، “بزيادة التبادل التجاري بين البلدين بعد فتح منفذ عرعر الحدودي في الشهر الماضي”، داعيا المجلس التنسيقي الى “تسريع الخطوات العملية في توسيع العلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة العربية السعودية”.

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