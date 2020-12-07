تفاصيل اجتماع الكاظمي بالوفد الاقتصادي السعودي (فيديو)

2020/12/07 | 18:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الاثنين، مع وفد سعودي برئاسة وزير

الاستثمار، خالد بن عبد العزيز الفالح،

تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف

الصُعد، فضلاً عن البحث في الخطوات

المتخذة للمضي بتعزيز

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