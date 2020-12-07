السعودية: سنسخّر كل جهود الخبرات والإمكانات لتحقيق نتائج التعاون مع العراق

2020/12/07 | 18:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

الاثنين، مع وزير التجارة والاستثمار

السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق

له، جملة من القضايا والملفات ذات

الاهتمام المشترك.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، تلقته وكالة

نون

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