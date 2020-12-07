نائب: جهات خارجية وداخلية تعمل على استهداف البنية المجتمعية

2020/12/07 | 18:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اتهم النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاثنين، جهات خارجية وداخلية بالعمل على استهداف البنية المجتمعية العراقية.

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