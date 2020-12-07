2020/12/07 | 18:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن مصدر مطلع، اليوم الثنين، مقتل متظاهر برصاص حي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية مع تزايد وتيرة أعمال العنف خلال الاحتجاجات على تأخر صرف رواتب الموظفين.وقال المصدر في تصريح، تابعته /ابابيل نيوز/: إن “أحد المتظاهرين قتل بالرصاص في مركز قضاء جمجمال، دون أن يتسنى على الفور معرفة مطلق النار”.وأضاف المصدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل احد المتظاهرين بالرصاص الحي في جمجمال المركز الخبري الوطني.

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