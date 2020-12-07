النفط تعلن خطة شاملة لتطوير الحقول

2020/12/07 | 18:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الإثنين، عن خطة شاملة لتطوير الحقول في العراق.

وقال عبدالجبار في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "الحكومة وفرت دعماً لقرض أي أف سي، لصالح شركة غاز البصرة، حيث كان المخطط لتطوير مشاريع غاز البصرة على مرحلتين لاستثمار 400 مليون قدم مكعب قياسي، تدخل حيز العمل في العام 2027"، مبيناً أنه "لكن بدعم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير المالية علي علاوي، تم توفير كل متطلبات إنجاح المشروع، وتعديل الخطة التطويرية للشركة إلى عام 2023، حيث ستدخل المرحلة الأولى نهاية العام 2022، والمرحلة الثانية خلال العام 2023".

PUKmedia / عن واع

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