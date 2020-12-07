2020/12/07 | 18:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت اليوم الاثنين مراسم تدشين معمل للاوكسجين في محافظة حلبجة لتامينه للمراكز والمستشفيات الخاصة بكورونا، بحضور ازاد توفيق محافظ حلبجة ونائب المحافظ والمدير العام لصحة حلبجة.

وقال المدير العام لصحة حلبجة الدكتور ازاد مصطفى خلال مؤتمر صحفي، ان المعمل بامكانه تامين الاوكسجين لجميع المستشفيات في المحافظة.

من جانبه، قال محافظ حلبجة ازاد توفيق خلال المؤتمر، مرة اخرى نشكر جميع الخيرين الذين ساندونا في هذه المرحلة العصيبة، حيث فايروس كورونا والاوضاع المادية السيئة.

ويقع المعمل داخل مستشفى الوفاء، وبامكانه تامين الاوكسجين لجميع الاسرَّة في المستشفى.

وتم تمويل المعمل من قبل اساو حاج محمد باموكي والحاج عابد هورامي.

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدشين معمل للاوكسجين في حلبجة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدشين معمل للاوكسجين في حلبجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).