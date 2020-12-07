كوتينيو: أدائي ليس كما توقع الجميع

2020/12/07 | 18:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد فيليب كوتينيو، نجم برشلونة، على أن الفريق بحاجة إلى الصبر عليه، في ظل عملية التجديد التي يمر بها مؤخرا.

ويستعد برشلونة لمواجهة ضيفه يوفنتوس، غدًا الثلاثاء، بملعب كامب نو، في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كوتينيو، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “ستكون مباراة رائعة غدًا، هدفنا هو الفوز وتصدر المجموعة..



عندما تأتي من هزيمة، تريد العودة لأرض الملعب فورًا وإظهار قوتك”.

وعما إذا كانت الصحافة الكتالونية غير عادلة بالنسبة له، صرح: “أنا أول من ينتقد نفسي، أعلم أن أدائي ليس كما توقع الجميع..



لكن يمكنني القول إنني أعمل بجد، لتقديم أفضل ما لدي..



الجميع يريد اللعب لأقصى الحدود”.

وتابع البرازيلي: “نحن في عملية تغيير..



تم تغيير مدربين، وهناك حاجة للصبر..



نحاول التأكد من سير الأمور سريعا، هناك أشياء يجب تحسينها، وهو ما سنفعله داخليًا”.

وأردف نجم بايرن ميونخ وليفربول السابق: “عندما تخسر مباراة مهمة، البيئة حولك تكون محبطة بعض الشيء، لكن هناك رغبة في تغيير اللحظة التي نعيشها..



من الناحية الذهنية أشعر أنني أقوى، وينطبق نفس الأمر على الفريق”.

وعن مكانه بأرض الملعب، قال كوتينيو: “هذه مسؤولية المدرب، فقط عليّ أن أبذل قصارى جهدي، بغض النظر عن المركز الذي يوظفني فيه..



لدي مكان مفضل، لكن المدرب هو من يقرر”.

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