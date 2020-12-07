حقوق الإنسان تصدر بياناً بشأن استخدام القوة مع الوقفات الإحتجاجية في كردستان

2020/12/07 | 18:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الاثنين، عن رفضها لإجراءات “تكميم الأفواه ومنع التظاهر السلمي”، في اقليم كردستان. وقالت المفوضية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تتابع بقلق بالغ ولليوم الثالث على التوالي الإجراءات الحكومية والأمنية التعسفية في التعامل مع الوقفات الإحتجاجية المطالبة بالإستحقاقات الدستورية والقانونية لمواطني محافظات الإقليم”. …

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