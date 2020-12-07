2020/12/07 | 19:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين،

عن ضبطها مادة (الترياك) المخدرة

وإعادة ارسالية مخالفة للضوابط في

منفذي زرباطية وميناء المعقل.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تم ضبط مادة مخد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مخدرات بحوزة مسافر ايراني واعادة سفينة محملة باطارات "مستعملة" إلى ايران) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مخدرات بحوزة مسافر ايراني واعادة سفينة محملة باطارات "مستعملة" إلى ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).