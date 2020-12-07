لا صايرة ولا دايرة

2020/12/07 | 19:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أياد السماوي

(استضافت لجنة العمل والشؤون

الاجتماعية والهجرة والمهجرين برئاسة

النائب رعد الدهلكي , السفير الفلسطيني

في العراق السيد أحمد عقل ومستشار

القنصل والمستشار الإعلامي لمناقشة

قانون الأجا

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