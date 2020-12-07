2020/12/07 | 19:43 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]عد تحالف الفتح، الاثنين، استمرار الحكومة بالقروض بانه سيدمر الاقتصاد ويضعف الدينار العراقي، مشيرا الى انها ستدخل البلاد بأزمة يستحيل حلها.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (.
الفتح: الحكومة استأنست بالقروض وستدخل البلاد بأزمة يستحيل الخروج منها
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (.
الفتح: الحكومة استأنست بالقروض وستدخل البلاد بأزمة يستحيل الخروج منها
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (. الفتح: الحكومة استأنست بالقروض وستدخل البلاد بأزمة يستحيل الخروج منها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).