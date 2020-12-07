. الفتح: الحكومة استأنست بالقروض وستدخل البلاد بأزمة يستحيل الخروج منها

2020/12/07 | 19:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]عد تحالف الفتح، الاثنين، استمرار الحكومة بالقروض بانه سيدمر الاقتصاد ويضعف الدينار العراقي، مشيرا الى انها ستدخل البلاد بأزمة يستحيل حلها.

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