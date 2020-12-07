نائب : تحالف الفتح متماسك ولايوجد فيه أي انشقاق

2020/12/07 | 19:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد النائب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي، اليوم الاثنين, أن تحالفه مازال متماسكا ولايوجد فيه أي انشقاق, مشيرا الى ان طبيعة التحالف الجديد للفتح تهدف لتحويله الى مؤسسة وطنية شاملة لكل الاطياف.وقال البلداوي في تصريح صحفي ، ان ” المشروع السياسي بعد انتخابات 2018 بني على أساس قيام تحالفين رئيسين هما […]

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