وزير النفط: هناك بوادر اتفاق بين بغداد واربيل

2020/12/07 | 19:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط في الحكومة الاتحادية احسان عبدالجبار ان هناك بوادر لاتفاق بين بغداد وحكومة اقليم كوردستان بشأن النفط.

وقال الوزير عبدالجبار في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية ان هناك مساع قائمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم"، كاشفاً عن "وجود بوادر لدخول 250 ألف برميل من قيمة النفط المصدر من الإقليم في الموازنة".

من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب شيروان ميرزا في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاثنين، ان هناك تحركات وحوارات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم للتوصل الى اتفاق بشأن حصة الاقليم من الموازنة، ومجلس الوزراء سيناقش مقترحين تقدمت بهما حكومة الاقليم لها بهذا الصدد.

واشار الى ان احد المقترحين هو تسليم 250 الف برميل من النفط يوميا وما نسبته 50% من واردات المنافذ الى الحكومة الاتحادية مقابل صرف حصة الاقليم من الموازنة كاملة على ان تتحمل حكومة الاقليم مستحقات الشركات النفطية، والمقترح الآخر تسليم كمية النفط كاملة وهي 450 الف برميل مع ايرادات 50 من المنافذ، مقابل الحصول على الحصة كاملة من الموازنة وعلى ان ان تتحمل الحكومة الاتحادية مستحقات الشركات النفطية.

PUKmedia / فائق إيزدي

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