مجلس الوزراء يناقش مقترحين من اقليم كوردستان بشأن الموازنة

2020/12/07 | 19:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب شيروان ميرزا عن تقديم حكومة اقليم كوردستان مقترحين الى الحكومة الاتحادية بشأن قانون الموازنة الاتحادية وحصة الاقليم منها.

وقال النائب شيروان ميرزا في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان هناك مقترحين قدمتهما حكومة اقليم كوردستان للحكومة الاتحادية، اولهما هو تسليم 250 الف برميل من النفط يوميا وما نسبته 50% من واردات المنافذ الى الحكومة الاتحادية مقابل صرف حصة الاقليم من الموازنة كاملة على ان تتحمل حكومة الاقليم مستحقات الشركات النفطية، والمقترح الآخر تسليم كمية النفط كاملة وهي 450 الف برميل مع ايرادات 50 من المنافذ، مقابل الحصول على الحصة كاملة من الموازنة وعلى ان ان تتحمل الحكومة الاتحادية مستحقات الشركات النفطية.

واضاف بأن الحكومة الاتحادية يمكن ان تناقش المقترحين في اجتماع مجلس الوزراء الخاص بمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2021، المقرر عقده يوم غد الثلاثاء.

PUKmedia / فائق إيزدي

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