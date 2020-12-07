الوفد السعودي الزائر يفتتح الملحقية التجارية في العاصمة بغداد

2020/12/07 | 19:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

افتتح ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي للجانب السعودي، اليوم الاثنين، الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد.

وحضر الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز بن خالد الشمري، والوفد المرافق وأعضاء السفارة.

وكانت أعمال ملتقى رجال الأعمال السعودي – العراقي قد انطلقت اليوم في العاصمة العراقية بغداد، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.



وبحث الجانبان خلال الملتقى آفاق التعاون المستقبلي بين رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين.

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