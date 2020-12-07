توضيح جديد من وزارة الكهرباء حول الربط مع الأردن والجباية الإلكترونية

2020/12/07 | 19:45 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت وزارة الكهرباء، الاثنين، توجيهها دعوات لشركات عالمية فيما يخص الجباية الإلكترونية، وفيما أكدت أن العراق أنجز 80% من مشروع الربط الخليجي، نفت مباشرة شركة جنرال إلكتريك أعمال الربط الكهربائي مع الأردن.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في تصريح صحافي، إن "وزارة الكهرباء وجهت دعوات لأربع شركات عالمية لموضوع الجباية الإلكترونية"، مبينةً أن "المهلة التي منحناها هي أسبوعان لتقديم عروض الشركات ودرستها، وأن الوزارة جادة بهذا المشروع".

وأضاف موسى، أن "الشركات هي 4 شركات عالمية معروفة، وهي مختصة بهذا الشأن".

وقال موسى إن "العراق أنجز 80% من مهمته من الربط الخليجي، ونحن بانتظار أن يكتمل إنجاز الجزء المناط بالجانب الخليجي، لا سيما وإن جائحة كرورنا عطلت المشروع كثيرا"، مشيراً إلى أن "الاجتماعات بهذا الخصوص جارية الآن مع الجانب الخليجي، وسيتم تحديد الخطوط ومسارات نقل الطاقة".

ولفت إلى أن "150 مغيا واط ستورد للمحافظات الغربية كمرحلة أولى، من خلال إنشاء خط ومحطة القائم التحويلية 400 والعمل أحيل لشركة جنرال الكترك لإنشاء الخط"، مبيناً أن "هذا الخط سيتحول في مراحله القادمة إلى 950 ميغاواط".

وأضاف موسى، أن "مشاريع الربط الكهربائي للشبكة الوطنية العراقية هي ليست لاستيراد الكهرباء بل لجعلها محطة لتبادل المنفعة بين الدول وجعلها ممرا لنقل الطاقة".

ونفى المتحدث باسم وزارة الكهرباء "مباشرة شركة جنرال إلكترك أعمال الربط الكهربائي بالأردن".

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