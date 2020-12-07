احتجاجات السليمانية.. قتيل وجريحان على الأقل جنوبي المحافظة

2020/12/07 | 19:45 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، الاثنين، مقتل واصابة 3 متظاهرين خلال الاحتجاجات في قضاء...

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