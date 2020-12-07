حقوق الإنسان ترفض تكميم الافواه ومنع التظاهر السلمي في السليمانية

2020/12/07 | 19:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاثنين، عن رفضها لإجراءات “تكميم الأفواه ومنع التظاهر السلمي”، في اقليم كردستان.وقالت المفوضية في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، انها “تتابع بقلق بالغ ولليوم الثالث على التوالي الإجراءات الحكومية والأمنية التعسفية في التعامل مع الوقفات الإحتجاجية المطالبة بالإستحقاقات الدستورية والقانونية لمواطني […]

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