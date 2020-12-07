أسعار الذهب تتحول للارتفاع عالمياً بأكثر من 27 دولاراً

2020/12/07 | 19:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تحولت أسعار الذهب للصعود بأكثر 27 دولاراً من خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الأسهم وسط تزايد إصابات كورونا.

وارتفع المعدن الأصفر مع تراجع ملحوظ للأسهم الأمريكية خلال التعاملات، وتحول الدولار الأمريكي للاستقرار بعد أن كان مرتفعاً في وقت سابق من التداولات.

وتلقى الذهب الدعم أيضاً مع تزايد إصابات الوباء في الولايات المتحدة ومخاوف تشديد عمليات الإغلاق.

كما يترقب المستثمرون مستقبل الصفقة التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد البريكست مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية للخروج في نهاية الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.5 بالمائة أو ما يعادل 27.10 دولار، ليصل إلى مستوى 1867.10 دولار للأوقية، بعد أن كان متراجعاً عند 1824.80 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.2 بالمائة إلى مستوى 1860.49 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 90.73.

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