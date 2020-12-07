الصحة النيابية تكشف عن امتيازات قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين بكورونا من ذوي المهن الطبية

2020/12/07 | 19:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيدي

كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاثنين، عن امتيازات قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية.

وأكد عضو اللجنة النائب حسن خلاطي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية تضمن امتيازات مختلفة، مشيراً إلى أن رئاسة البرلمان أدرجت القانون ضمن جلسة الاثنين للمضي بقراءته قراءة ثانية".

وأضاف، أن "الامتيازات التي تضمنها القانون نفسها الممنوحة في قانون مؤسسة الشهداء بما يتعلق بالمنح والدراسات وقطع الأراضي وغيرها من الامتيازات".

وفي وقت سابق، من اليوم، أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفيروس كورونا.

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