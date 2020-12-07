الخزانة الأمريكية: مجموعة السبع تدعم تنظيم العملات الرقمية

2020/12/07 | 19:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هناك دعم قوي في مجموعة الدول السبع بشأن الحاجة إلى تنظيم العملات الرقمية.

وأضافت الوزارة في بيان بعد اجتماع افتراضي لوزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مجموعة الدول السبع المتقدمة، اليوم الإثنين، إن المسؤولين الماليين ناقشوا الاستجابات المستمرة للمشهد المتطور لأصول التشفير والأصول الرقمية الأخرى وعمل السلطات الوطنية لمنع استخدامها لأغراض خبيثة وأنشطة غير مشروعة.

وتابعت الوزارة الأمريكية أنه تم مناقشة الاستجابات الاقتصادية المحلية والدولية الجارية والاستراتيجيات لتحقيق انتعاش عالمي قوي.

وأشار البيان إلى أن وزارات المالية والبنوك المركزية لمجموعة السبع ستظل على اتصال منتظم وتواصل التنسيق بشأن الإجراءات الفعالة في الوقت المناسب استجابة لوباء كورونا.

كما أشاد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بجهود المجموعة في دعم مبادرة تعليق خدمة الديون والإطار المشترك الذي أقرته مجموعة العشرين لتوفير الإغاثة للدول الأكثر ضعفاً.

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