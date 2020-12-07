صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”94″ المسجلة اليوم

2020/12/07 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 94 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 46 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 94 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

46 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البلديات الاول حالتين

قطاع الاعظمية 3 حالات

قطاع الاستقلال 3حالات

قطاع الرصافة حالتين

قطاع النهروان 7 حالات

قطاع المدائن 29 حالة

– 48 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 9 حالات محلة 555, 560, 521, 544, , 550، 553، الكيارة.

الكرخ حالتين في محلة 613

الاعظمية 4 حالات محلة 312, 314, 308، 316

الشعب 4 حالات في البنوك، ، حي اور، 359

شارع فلسطين 6 حالات محلة , 503 .506, 502

الكرادة 4 حالات محلة 901, 904

البلديات 4 حالات , شارع المصرف , الزراعي

العمارة / علي صالح حالتين

المنصور حالة واحدة ,

الفحامة حالتين محلة 362

القاهرة 3 حالات محلة 343

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 71631 توفي منهم 1406 فيما اكتسب الشفاء 68854 ومتبقي قيد العلاج 1371”.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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