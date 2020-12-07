326 إصابة بكورونا في الكرخ.. صحتها توضح التوزيع الجغرافي

2020/12/07 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام دائرة الصحة الكرخ جاسب الحجامي - فيس بوك

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 326 موزعة كالآتي:

أبو دشير-----------19

أبو غريب ----------16

الإسكان------------5

الاعلام-------------7

البياع -------------7

التاجي-------------9

التراث ----------- 3

الحرية -------------12

الخطيب -----------4

الدورة--------------19

الرحمانية -----------2

السيدية ----------- 3

الشالجية-----------7

الشرطة الرابعة------- 3

الشرطة الخامسة -----2

الشعلة ------------- 14

الطارمية------------4

العامرية------------4

العطيفية------------5

العلاوي.



-----------6

الغزالية---------------8

القادسية ------------- 4

الكاظمية -------------12

اللطيفية ----------- 11

المحمودية------------30

المكاسب -----------3

المنصور -------------10

المواصلات ----------4

الوشاش -----------5

اليرموك -------------10

اليوسفية ------------5

حي الجامعة-----------10

حي الجهاد------------14

حي الخضراء----------2

حي العدل ----------11

حي العامل------------16

حي الفرات --------- 5

سويب ----------- 3

شارع حيفا ----------3

سكنة جانب الرصافة ----- 1

محافظة ذي قار -----------1

محافظة الانبار ----------- 1

محافظة النجف -----------1

الشفاء :

344

الوفيات:

3

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