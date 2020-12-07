فيان صبري : الاعتراضات السياسية والمجتمعية على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية قد تؤخر اقراره

2020/12/07 | 20:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاتي النيابية فيان صبري ان : الاعتراضات السياسية والمجتمعية على قانون الجرائم الإلكترونية قد تؤخر اقراره.وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : هناك اختلافات عميقة بشان القانون ولذلك لم يدرج هذا القانون على جدول اعمال الجلسات .واضافت صبري : هناك حراك مجتمعي بتعديل العديد من الفقرات للتطابق مع حقوق الانسان والدستور في ظل اعتراضات شديدة برلمانية سياسية ومجتمعية./انتهى3

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