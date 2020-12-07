مسرحية لحظة حب على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون في مصر - محيي الدين ابراهيم

2020/12/07 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محيي_الدين_ابراهيم وكأن المسرح في مصر صار ينتبه أخيراً لاستنشاق هواء الرومانسية في اعماله الجديدة التي يقدمها، هذا ما شعرت به أثناء حضوري ومشاهدة مسرحية "لحظة حب" على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بالقاهرة، درامة ناعمة من فصل واحد بطولة الفنان بهاء ثروت والفنانة لمياء كرم، ديكور حمدي عطية، ملابس رباب البرنس، ألحان أحمد محيى، استعراضات كريمة بدير، إضاءة أبو بكر الشريف، مخرج منفذ محمد حسين، تأليف محمد الصواف إخراج ال ......





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