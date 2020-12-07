واشنطن تدين انتخابات فنزويلا

2020/12/07 | 20:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، الاثنين، الانتخابات التشريعية المزورة في فنزويلا، ويؤكد مواصلة إعتراف الولايات المتحدة بشرعية الرئيس المؤقت، خوان غوايدو، والمجلس الوطني الشرعي.

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