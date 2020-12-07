ضبط أجهزة اتصالات مخالفة وإعادة ارسالية حديد في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والقائم

2020/12/07 | 20:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

بناءً على المعلومات الواردة إلى هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة من جهاز المخابرات الوطني العراقي تفيد بوجود حاوية حجم 40 قدم متروكة داخل الحرم الكمركي تحتوي على مواد مخالفة للضوابط والتعليمات.

تم على إثرها تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة أعضاؤها جهاز المخابرات وشرطة الكمارك والكمرك المدني وهيأة المنافذ الحدودية واستخبارات الشرطة وممثل الميناء والتي تم الكشف على الحاوية من قبلهم وتأكد صحة المعلومات الواردة وضبط (أجهزة اتصالات) مخالفة لقانون الكمارك ولشروط استيرادها.

وختم الحاوية بالختم الكمركي واحالتها وفق محضر اصولي الى مركز شرطة الكمارك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وفي سياق آخر اعاد منفذ القائم الحدودي في محافظة الأنبار (3) عجلات محملة بمادة (حديد شخاطة) إلى الجانب السوري عبر معبر البوكمال الحدودي وذلك لفشل المادة في الفحص وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

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