توزيع 326 إصابة جديدة في مناطق الكرخ ببغداد

2020/12/07 | 20:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وزعت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الإثنين، إصاباتها اليومية الجديدة على مناطقها، مؤكدة تسجيل 326 إصابة جديدة، وتماثل 344 مصاباً للشفاء، فضلا عن ثلاث حالات وفاة.

وذكر بيان للدائرة تلقى "ناس"، نسخة منه (7 كانون الأول 2020)، أن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 326 موزعة كالآتي:

أبو دشير-----------19

أبو غريب ----------16

الإسكان------------5

الاعلام-------------7

البياع -------------7

التاجي-------------9

التراث ----------- 3

الحرية -------------12

الخطيب -----------4

الدورة--------------19

الرحمانية -----------2

السيدية ----------- 3

الشالجية-----------7

الشرطة الرابعة------- 3

الشرطة الخامسة -----2

الشعلة ------------- 14

الطارمية------------4

العامرية------------4

العطيفية------------5

العلاوي. -----------6

الغزالية---------------8

القادسية ------------- 4

الكاظمية -------------12

اللطيفية ----------- 11

المحمودية------------30

المكاسب -----------3

المنصور -------------10

المواصلات ----------4

الوشاش -----------5

اليرموك -------------10

اليوسفية ------------5

حي الجامعة-----------10

حي الجهاد------------14

حي الخضراء----------2

حي العدل ----------11

حي العامل------------16

حي الفرات --------- 5

سويب ----------- 3

شارع حيفا ----------3

سكنة جانب الرصافة ----- 1

محافظة ذي قار -----------1

محافظة الانبار ----------- 1

محافظة النجف -----------1

الشفاء :

344

الوفيات:

3".

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