التربية توضح بشأن تسجيل إصابات بكورونا في المدارس

2020/12/07 | 20:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ورد عبد الأمير الورد

أصدرت وزارة التربية، إيضاحا بشأن الإصابات المسجلة بين صفوف الطلبة في بعض المدارس.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "ما تم تسجيله من إصابات في المدارس كان نتيجة أن المصاب حامل للفيروس من خارج المدرسة"، مشيرا إلى أن "الدوام الرسمي في المدارس بدأ الأسبوع الماضي وأعراض الإصابة بكورونا تظهر بعد 4 أو 5 يوماً وبالتالي فالمدرسة ليست مصدر الإصابة".

وأوضح، أن "الدوام في المدارس بمعدل يوم واحد في الأسبوع ولا يوجد اختلاطا كبيرا بين الطلبة"، داعيا "أهالي الطلبة إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة في حال ظهور أعراض كورونا عليهم".

وشدد فاروق، على أن "وزارة الصحة إعدت خطة متكاملة، بالتعاون مع التربية، اذ بالإمكان حجر المصابين داخل منازلهم، بعد ابلاغهم بإصابتهم جراء الفحص".

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