حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 566 ألفًا

2020/12/07 | 20:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مختبرات الصحة سجلت 1815 إصابة جديد، مقابل 2158 حالة شفاء، وتوفي 28 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية".

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الحصيلة ترتفع إلى أكثر من 560 ألف إصابة

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