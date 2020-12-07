بعد مقار حزبية.. حرق مركز شرطة بالسليمانية في العراق

2020/12/07 | 20:37 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حرق مقار 5 أحزاب كردية شمال غرب السليمانية في العراق احتجاجا على تأخر الرواتب، أشعل متظاهرون النيران مبنى القائممقامية واقتحموا مبنى الشرطة في قضاء سيد صادق شرقي السليمانية اليوم الأحد.

ووصلت قوات خاصة إلى قضاء سيد صادق للسيطرة على الأوضاع في السليمانية.

كانت قد خرجت أعداد كبيرة من الموظفين الأكراد قبل أيام، بتظاهرة في مدينة السليمانية الخاضعة لسلطة حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" احتجاجا على تأخر رواتبهم وتأجيل دوام المدارس، داعين حكومة الإقليم، إلى الاتفاق مع نظريتها الاتحادية، على تسليم واردات النفط والجمارك.

ونقلت مواقع إخبارية كردية، أن المتظاهرين طالبوا بتوزيع رواتب الموظفين دون تأخير واستقطاع، والبدء بالدوام المدرسي والاتفاق مع بغداد لتسليم الإيرادات النفطية والجمارك، واستئصال الفساد و الإصلاح الإداري، مؤكدين استمرارهم بالتظاهر لحين تطبيق مطالبهم.

وكانت اللجنة الأمنية في مدينة السليمانية قد أكدت في وقت سابق على وجوب أخذ موافقات مسبقة قبل تنظيم أي تظاهرات، وإلا فإنها ستعتبر تلك التظاهرات غير قانونية.

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