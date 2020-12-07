توقيع اتفاقيتين اقتصاديتين بين العراق والسعودية

2020/12/07 | 20:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، توقيع العراق والسعودية اتفاقيتي إنشاء صوامع غلال في محافظة الديوانية، وإنشاء مستشفى الصقلاوية في محافظة ...

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