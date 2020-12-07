ضبط أجهزة اتصالات مخالفة وإعادة ارسالية حديد  في منفذي أم قصر الشمالي والقائم

2020/12/07 | 20:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط أجهزة اتصالات مخالفة وإعادة ارسالية حديد في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والقائم.

وقالت الهياة في بيان صحفي، انه “بناءً على المعلومات الواردة إلى هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة من جهاز المخابرات الوطني العراقي تفيد بوجود حاوية حجم 40 قدم متروكة داخل الحرم الكمركي تحتوي على مواد مخالفة للضوابط والتعليمات، فقد تم على إثرها تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة أعضاؤها جهاز المخابرات وشرطة الكمارك والكمرك المدني وهيأة المنافذ الحدودية واستخبارات الشرطة وممثل الميناء والتي تم الكشف على الحاوية من قبلهم وتأكد صحة المعلومات الواردة وضبط (أجهزة اتصالات) مخالفة لقانون الكمارك ولشروط استيرادها”.

واضافت الهيأة، انه “تم ختم الحاوية بالختم الكمركي واحالتها وفق محضر اصولي الى مركز شرطة الكمارك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

وفي سياق آخر “اعاد منفذ القائم الحدودي في محافظة الأنبار (3) عجلات محملة بمادة (حديد شخاطة) إلى الجانب السوري عبر معبر البوكمال الحدودي وذلك لفشل المادة في الفحص وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية”.

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