مصدر طبي: تسجيل 18 اصابة جديدة بكورونا في مدرستين للبنات بذي قار

2020/12/07 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر طبي، اليوم الاثنين، بان كوادر الصحة سجلت 18 اصابة جديدة في مدرستين للبنات بمدينة الغراف، في محافظة ذي قار.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الصحة سجلت اليوم 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الغراف بمدرستين ثانويتين للبنات".

وأضاف المصدر، أن "دائرة صحة محافظة ذي قار اتخذت عدة اجراءات طبية بعد رصد الاصابات الجديدة".

وبعد أسبوع، على عودة دوام المدارس في عموم محافظات العراق عدا اقليم كردستان، ظهرت هشاشة الوضع الصحي في البلاد، وطريقة تعامل الجهات ذات العلاقة، مع سرعة تفشي الفيروس.

وكان محافظة البصرة، قد سجلت 25 اصابة بين صفوف التلاميذ داخل مدرسة واحدة، فيما طالبت لجنة نيابية بإغلاق المدرسة.

وبعد أسبوع، على عودة دوام المدارس في عموم محافظات العراق عدا اقليم كردستان، ظهرت هشاشة الوضع الصحي في البلاد، وطريقة تعامل الجهات ذات العلاقة، مع سرعة تفشي الفيروس، اذا سجلت مدارس عديدة في محافظات عدة، اصابات بكورونا بين صفوف الطلبة والتلاميذ والكوادر التدريسية.

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