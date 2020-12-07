خبير اقتصادي : استمرارية الاقتراض دون تخطيط لعواقبه المستقبلية سيؤدي الى تركة ثقيلة للاجيال القادمة

2020/12/07 | 20:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي ان : استمرارية الاقتراض دون تخطيط لعواقبه المستقبلية سيؤدي الى تركة ثقيلة للاجيال القادمة.وشدد الهاشمي للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه يجب على البرلمان ان يشترط على الحكومة حال الموافقة على القرض سواء كان داخليا او خارجيا تحديد مصادر تسديد الديون من ايرادات اخرى غير نفطية وضمن سقف زمني محدد. واوضح ان : هذا الشرط سيؤدي لتجنيب البلاد الانزلاق في تراكم الديون وجر البلاد الى الافلاس./انتهى3

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