النقل: نحو 6000 مسافر تنقلوا عبر مطار النجف الشهر الماضي

2020/12/07 | 20:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة النقل، الاثنين، ان نحو ستة الاف مسافر تم نقلهم من والى محطة مطار النجف الدولي خلال الشهر الماضي. وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اعلنت عن اعداد المسافرين الذين تم نقلهم من محطة مطار النجف الدولي الى مختلف القطاعات التي يقصدها …

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