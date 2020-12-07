أميركا تفرض عقوبات على مسؤولين صينيين

2020/12/07 | 20:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، عقوبات على 14 مسؤولاً صينياً في تصنيفات جديدة متعلقة بهونغ كونغ.وذكر موقع الوزارة أن “جميع الأفراد أعضاء في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني”.وتأتي هذه الخطوة بعد أن طردت حكومة هونغ كونغ الشهر الماضي أربعة من أعضاء المعارضة من هيئتها التشريعية بعد أن منح البرلمان الصيني …

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