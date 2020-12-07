المصريون يحولون ملايين الدولارت إلى بلادهم في 3 أشهر

2020/12/07 | 20:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2020 بواقع 1.3 مليار دولار ‌‌‏بمعدل زيادة سنوي 19.6%‏ لتسجل نحو 8.0 مليار دولار.

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